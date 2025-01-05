躍進が止まらない。2024年、映画「正体」で「第49回報知映画賞」主演男優賞を受賞した横浜流星さん（28）は、25年NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で主人公・蔦屋重三郎を演じる。キャリアの階段を駆け上がる、その胸中を語ってもらった。【写真】違法薬物で逮捕された元NHKアナ塚本堅一さんは、依存症予防教育アドバイザーとして再出発していた◇◇◇──大河ドラマの主人公は、大河出演歴のある俳優