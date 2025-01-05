ソフトバンク会長の王貞治氏と野球評論家の張本勲氏が５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング新春ＳＰ」（午前７時半）にスタジオ生出演した。張本氏は、同番組のスポーツコーナー「週刊御意見番」で２０００年から２１年１２月いっぱいまでレギュラー出演してきた。昨年３月３１日にはタレントの関口宏が１９８７年１０月４日の放送開始以来、およそ３７年間にわたり司会を務めてきた最後の日に生出演が予定されていたが「腰痛」
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「代理母出産」選び55歳で父に
- 2. 滝沢秀明氏 TOBE巡り声明
- 3. 環奈の紅白ドレス「裸に見える」
- 4. 定年退職の日 20年越しの離婚届
- 5. 中川翔子「心が折れてしまった」
- 6. 山本舞香 プロポーズの言葉告白
- 7. 團十郎が長男に怒声 厳しい理由
- 8. 中居の冠番組 初回放送差し替え
- 9. 伊藤沙莉が蓬莱竜太氏と結婚
- 10. 源田が雲隠れ? 夫婦は深刻状況か
- 1. 「子ども同士の盗撮」後を絶たず
- 2. 用水路に遺体 60代女性と判明
- 3. 建築家の原広司さん死去 88歳
- 4. 定員割れでも落ちる 受験の実態
- 5. 日本刀持ち込み…ヤバい保護者
- 6. 自動車販売店で9台盗まれる 群馬
- 7. パトカー蹴ったか 歯科医師逮捕
- 8. 節電 相性悪い暖房の組み合わせ
- 9. 国内唯一飼育のオスのラッコ死ぬ
- 10. 小1息子涙 PTAに熱心な妻の疑惑
- 1. 50歳で出産の野田議員 苦労告白
- 2. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
- 3. 第2の人生謳歌も…突然の終焉
- 4. 預金絞り取られ…海外に出稼ぎへ
- 5. USスチール買収阻止 曖昧な根拠
- 6. トランプ氏 次の総理は誰と発言?
- 7. 両陛下に失礼? 着付け物議の理由
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
- 10. 1年ぶり帰省で実家大変貌に絶句
- 1. Fate/stay night・Free！・SAO・アイマスなど気合いの入った「痛車」まとめ
- 2. 韓国機事故 ズサンな実態続々
- 3. 正恩氏の娘 危険なナルシズムに?
- 4. USスチールCEO バイデン氏を批判
- 5. USスチールCEO 日本侮辱している
- 6. 宇宙物体の断片? ケニアに落下
- 7. 米有名大学が戦々恐々「戻って」
- 8. 1Dペインさん転落死事件に進展
- 9. 日本人がタイで問題行為 批判
- 10. テスラ車爆発 容疑者はPTSD罹患?
- 1. 一番マグロ 歴代2位の2億700万円
- 2. 「母親になって後悔」15人に取材
- 3. インテル社がキレまくった理由
- 4. 「から揚げの天才」急減速の理由
- 5. iDeCo年金額 厚労省サイトで試算
- 6. 全国デパート初売り 人気の商品
- 7. ゴルフ場にキャンセル料導入の波
- 8. 子の奨学金が…48歳会社員の誤算
- 9. 就寝時 暖房はつけっ放しが正解?
- 10. 旧札が出回らなくなる仕組みは?
- 1. mixiとFacebookのシェア争い
- 2. Meta、大規模言語モデル「Llama 2」発表、MSがAzureとWindowsでサポート
- 3. カメラを向けた相手を顔認識で判別、Facebook情報を表示するAndroidアプリ「remembAR」
- 4. Facebookがメディア企業との連携を強化！その背景に見える動画マーケティングの最新トレンドとは？
- 5. 折り畳みiPhone 試作機製造段階?
- 6. JINSの「サウナメガネ」は熱に強く曇らない。“サ陸両用”の逸品でした
- 7. 1カ月の間毎日目玉焼き 結婚破棄
- 8. 月面経済を持続的に発展させる──特集「THE WORLD IN 2025」
- 9. iPhone5 11月3日までアプデ必須?
- 10. Nubia、Snapdragon 8 Elite搭載の新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 10 Pro」の日本での発売を予告！価格などの詳細は後日案内
- 11. iPad Proをクリエイティブワークで使いこなす : iPad ProをMacのサブディスプレイとして活用する
- 12. THE NORTH FACEが明日からセール
- 13. ザトウクジラ、うっかり1万3000キロを旅してしまう（YOUは何しにアフリカへ？）
- 14. AmazonでApple製品が最大14%OFF
- 15. ソフトバンクからも次期フラッグシップスマホ「Galaxy S25」と「Galaxy S25 Ultra」が発売へ！型番「SM-S931Z」と「SM-S938Z」が認証通過
- 16. 1月PayPayお得情報 超PayPay祭も
- 17. THE NORTH FACEが最大24%オフに
- 18. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
- 19. Amazon初売りセールに福袋が登場
- 20. ソーシャルメディアで人間同士が交流し発言することの価値が高まる──特集「THE WORLD IN 2025」
- 1. 西田有志が鼓膜損傷 ボール直撃
- 2. 原監督 実業団監督への不満吐露
- 3. 高校サッカー美少女マネに驚き
- 4. 駅伝 東大院教授の品の良さ話題
- 5. 小嶋陽菜の干支コスプレ SNS反響
- 6. 駅伝で併走撮影 炎上中国人謝罪
- 7. ガチの角田夏実にネット震撼
- 8. モチベ低下? 菜七子氏引退のワケ
- 9. 箱根の「どけ」問題 監督が言及
- 10. ホテルで突然「来季から育成ね」
- 1. 滝沢秀明氏 TOBE巡り声明
- 2. 環奈の紅白ドレス「裸に見える」
- 3. 中川翔子「心が折れてしまった」
- 4. 山本舞香 プロポーズの言葉告白
- 5. 團十郎が長男に怒声 厳しい理由
- 6. 伊藤沙莉が蓬莱竜太氏と結婚
- 7. 中居の冠番組 初回放送差し替え
- 8. 源田が雲隠れ? 夫婦は深刻状況か
- 9. 中居正広の騒動を元SMAPに直撃
- 10. 過去交際の男女コンビ芸人が解散
- 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 2. プロがユニクロで買う「いい服」
- 3. 4千円高い請求 指摘に店員逆ギレ
- 4. 恋愛経験0 婚活で心底ガッカリ
- 5. 昭和生まれをバカに 新人に天罰
- 6. 2024年に離婚と知り驚いた有名人
- 7. 職場のトイレで知った衝撃事実
- 8. 略奪婚 身内の反応で厳しさ痛感
- 9. 離婚を心から後悔…エピソード
- 10. 40代女性 1月やってはいけぬ服装