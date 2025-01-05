ソフトバンク会長の王貞治氏と野球評論家の張本勲氏が５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング新春ＳＰ」（午前７時半）にスタジオ生出演した。張本氏は、同番組のスポーツコーナー「週刊御意見番」で２０００年から２１年１２月いっぱいまでレギュラー出演してきた。昨年３月３１日にはタレントの関口宏が１９８７年１０月４日の放送開始以来、およそ３７年間にわたり司会を務めてきた最後の日に生出演が予定されていたが「腰痛」