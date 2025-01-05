日本の中心に位置する岐阜県美濃市(みのし)は、天下の名川・長良川や緑濃い山々など豊かな自然と1,300年の伝統を誇る「美濃和紙」、中心市街地には、江戸時代に築かれた伝統的な建造物が多く残り、歴史的景観が保たれるなど伝統文化が息づくまち。市内には、「美濃和紙の里会館」や、江戸時代から明治・大正時代の歴史的建造物が建ち並ぶ「うだつの上がる町並み(国重要伝統的建造物群保存地区)」などがあり、年間を通じて多くの観