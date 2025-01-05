生活に潜む様々なナゾを解き明かす「ナゾトキ」です。きょうのナゾはこちら！国の登録有形文化財に指定される見通しとなった『さっぽろテレビ塔』です。時計に記されたナゾの文字、そして今はなき幻の施設。意外と知られていない歴史を紐解きます。 ３メートル縮んで話題の「さっぽろテレビ塔」に潜入展望台のさらに上へ！ 高さ１４４メートルのさっぽろテレビ塔。先日、３メートル縮んだと話題になりまし