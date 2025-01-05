2025年2月2日（日）よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットでプリキュアシリーズ第22弾「キミとアイドルプリキュア♪」がスタート。 「キミとアイドルプリキュア♪」のモチーフは『アイドル』。 テーマは『“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！』 シリーズＮｏ.１の輝きを放つ「キミとアイドルプリキュア♪」がついにデビュー！！！ ©️ABCテレビ ●あらすじ 主