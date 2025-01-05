田中碧がリーズ移籍後初ゴールイングランド2部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧が1月4日、チャンピオンシップ第26節ハル・シティ戦で移籍後初ゴールを決めた。ペナルティーエリア（PA）外からのスーパーゴールには「理不尽ミドル」「ファー上一直線」と絶賛の声が寄せられた。チームは3-3で引き分けた。綺麗な弧を描いてゴールに吸い込まれた。1点を追いかける後半開始直後だった。PA手前でパスを受けた田中が