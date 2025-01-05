３月１日に巨人の新ファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（Ｇタウン）が開業を迎える。東京・稲城市のよみうりランド遊園地に隣接するエリアで開発中の「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＴＯＷＮ」（東京ジャイアンツタウン）の中核施設となるスタジアムに、ファーム担当キャップの小島和之記者が潜入。お披露目が近づく新球場の魅力に「選手」「ファン」「地域」の３つの視点から迫った。昨年１２月下旬、着々と開業に向