歌手の青山テルマ（３７）が４日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）に出演した。人生上の大切な場所として沖縄・石垣島を訪れた釣り好きの青山。沖縄の海で豪快にシロダイを釣りあげる腕前を披露した。昨年８月に一般男性と結婚。「意外と好き、料理。作ったら喜んでもらえる。優しい」とお相手のことを話し出すと「『あ、この人とずっといたいな』と思ったきっかけが、なんか収録から帰ってきて、す