巨人の秋広優人内野手（２２）が４日、羽田空港から中日・中田翔内野手（３５）との合同自主トレ先の沖縄へ出発した。現在は自己最高体重の１１０キロに迫る１０８キロだが、さらなる増量に意欲。現在セ・リーグ野手最重量の広島・末包の１１２キロも視野にフルスイングを支える“セ界一ボディー”を作り上げ、５年目のシーズンへ向かう。日焼けした頬をさすりながら、白い歯をこぼした。「大人の体に近づいてきたのかな」。例