ヤクルト・高津臣吾監督（５６）が、昨季、自身初タイトルとなる最多安打を獲得した長岡秀樹内野手（２３）に「謙虚になれ」と痛烈メッセージを送った。「鼻伸ばしてるようじゃダメですね。コツコツと、ずっと努力して、ここまで駆け上がってきた選手なので」昨季はプロ５年目で初めて全１４３試合に出場し、リーグトップの１６３安打をマーク。順調に成長曲線を描く背番号７へ、高津監督は「クリーンアップの前後を打たせら