女優の伊藤沙莉（３０）が４日、自身がパーソナリティーを務めるインターネットラジオ番組「ｓａｉｒｅｅｋｃｈａｎｎｅｌ」で、交際を認めていた劇作家の蓬竜太氏（４８）と結婚したことを発表した。昨年のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」でヒロイン、大みそかの第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦の司会も務めた売れっ子が、ついに年の差１８歳のゴールインを報告した。伊藤はラジオで「籍を入れたのは昨年ギリギリ」と明かした。関