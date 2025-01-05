◇第103回全国高校サッカー選手権準々決勝上田西0―8流経大柏（2025年1月4日フクアリ）上田西は大敗で快進撃が止まった。防戦一方の展開となり、前半だけで6失点。3回戦で鎖骨を骨折したDFリーダー緑川の欠場も響いた。MF鈴木主将は「試合が始まってすぐに強度、スピード感の違いが分かった。緑川の分まで頑張りたかったけれど、悔しい結果になった」と涙。ハードワークと粘り強い守備で勝ち進んだ選手たちを「蜜蜂軍団