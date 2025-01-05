◇プレミアリーグ第20節ブライトン1ー1アーセナル（2025年1月4日ブライトン）ブライトンの日本代表MF三笘薫（27）は4日、新年初戦となる本拠アーセナル戦で今季初の2試合連続ベンチスタート。同点の後半17分から途中出場したが、今季4点目はまたもお預け。1ー1で4戦連続のドローに終わり、8試合連続勝利なし（6分け2敗）となった。また、アーセナルのDF冨安健洋（26）はケガのため引き続きベンチ外だった。試合は前半16