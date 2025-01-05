■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4893) ノイル 東証グロース (5246) エレメンツ 東証グロース (190A) コーディア 東証グロース (5586) ラボロＡＩ 東証グロース (5129) ＦＩＸＥＲ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4784) ＧＭＯインタ 東証プライム (2752) フジオフ&#125