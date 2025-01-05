埼玉県のごみ処理施設で火事があり、出火から約15時間半後にほぼ消し止められました。3日午後9時過ぎ、川口市朝日のごみ処理施設から火が出ました。施設内に置かれていたごみが焼け、約15時間半後にほぼ消し止められました。出火当時、施設内には作業員がいましたが、全員無事に避難したということです。