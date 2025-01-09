¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ë¿·¤·¤¯ÇÛÂ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤ÇÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²ÝÄ¹¡¦À¥ÁÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½é¤Ïµ¤¸¯¤¤¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¤»ý¤Á°­¤¤¸ÀÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤·¾å»Ê¤Ë¥¬¥ÁÎø¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡© ¥¬¥ÁÎø¥»¥¯¥Ï¥é²ÝÄ¹¤ÎËöÏ© 1ÏÃ ¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤Ë¿·¤·¤¯ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤¢¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ´¤ì¤ÎÀ¥ÁÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂç´î¤Ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡©