日刊スポーツ釣り面およびYoutube「ニッカン釣りちゃん」に出演する女優太田唯（29）が、4日放送のテレビ朝日ドラマプレミアム「新・暴れん坊将軍」（午後9時）に出演した。時代劇は初出演。この日、X（旧ツイッター）を更新し、「ドラマ『新・暴れん坊将軍』。テレビ朝日系列でこのあと21:00〜放送です！」と告知し、役柄のおみね役の衣装でほほ笑む写真を公開した。同作には団子屋の看板娘として登場するもその後、池で変わり果