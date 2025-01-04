巨人・坂本勇人内野手が４日放送のＢＳフジ「実況解説野球旅〜プロ野球８８年世代旅！第２弾〜」に出演。三塁守備の時に打球が来るのが嫌な選手について語った。坂本は２０２３年シーズンの終盤に遊撃から三塁にコンバート。実質転向１年目の昨年、三塁手としてゴールデン・グラブ（ＧＧ）賞をゲットした。この日は広島・秋山翔吾、中日・大野雄大、元ヤクルト・上田剛史氏、タイガース・前田健太ら同世代が集結し、１泊２日