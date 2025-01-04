３児の母で、女性お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子が４日までにブログを更新。元メジャーリーガーの夫、マック鈴木氏と長男（９）、次男（８）、長女（５）とともに、オーストラリア・ケアンズを旅行していることを報告した。３日朝（日本時間）に更新されたブログで、関空から飛行機でケアンズに飛び立ったことを報告。出発前の夜ご飯に、空港内のお蕎麦屋さんで「鰻丼＆お蕎麦」を食べたことを明かし、楽しそうな子