ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村7th新春特選R」は4日目を終えた。最高の1日となった。4日、大串重幸（長崎）は40歳の誕生日を迎えた。準優10R、熱いバトルを展開。1周2Mではツケマイで逆転して2着に入り、優出切符というプレゼントを自らたぐり寄せた。「マジでうれしいです。大村の中ではいい仕上がり。出足がいいし、舟も返ってくる」。相棒15号機は2連対率（24％）を感じさせない動きになってい