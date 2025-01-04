立憲民主党が選択的夫婦別姓の導入実現に意欲を見せている。野党各党に加え、与党の公明党も導入に前向きなことから、立民は自民党に通常国会での法案成立を迫る考えだ。立民の野田代表は４日の記者会見で選択的夫婦別姓について、「約３０年にわたる宿題を議論の俎上（そじょう）に載せ、成立に向けて努力したい」と述べ、民法改正案を提出する方針を示した。野田氏が強気なのは、自民が少数与党に陥り、与野党で導入を求め