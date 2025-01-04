「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権４ＷＡＹマッチが行われ、挑戦者のエル・ファンタズモ（３８）が新王者に輝いた。王者・成田蓮に１０分０４秒、サンダーキス８６からの片エビ固めで勝利。新日本では自身初のシングルタイトル戴冠となった。ファンタズモは昨年１１月に病気のため欠場を発表していたが、検査の結果、小さながん腫瘍が発見されたとＳＮＳで報告していた。復帰戦で