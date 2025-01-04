2月15日放映の劇場版『トリリオンゲーム』公式X（旧Twitter）にて、目黒蓮と今田美桜の場面カットが公開された。 写真：目黒蓮の優しい眼差しにぐっとくる場面カット ■『わたしの幸せな結婚』は目黒蓮の映画単独初主演作 劇場版『トリリオンゲーム』公式Xでは、目黒蓮の映画単独初主演作『わたしの幸せな結婚』地上波初放送（※一部地域を除く）を受け、目黒蓮と今田美桜の2ショット場面カットを公開。 『わたし