HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。 HAN-KUN「15周年」  HAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中です。最終章の第15弾として、100年もの歴史を持つアメリカのヘッドウェア＆アパレルブランド「NEW ERA(R)」とのCOLLABORATIONが決定。HAN-KUN 15周年オリジナルデザインのキャップとスウェットが登場します。ス