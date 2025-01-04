東武百貨店 池袋本店では、2025年1月9日(木)から26日(日)までの18日間「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催します。 東武百貨店 池袋本店「ぐるめぐり 冬の大北海道展」  場所：東武百貨店 池袋本店8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース期間：2025年1月9日(木)〜26日(日)営業時間：8階催事場→午前10時〜午後7時地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時店舗数：約90店舗※初出店5店舗(2ヵ所