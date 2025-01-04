【ソウル＝仲川高志】韓国の高位公職者犯罪捜査庁（公捜庁）は４日、尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の内乱容疑での捜査を巡り、大統領代行を務める崔相穆（チェサンモク）副首相兼企画財政相に対し、大統領警護庁に逮捕状執行への協力を指示するよう求める文書を送った。公捜庁などの合同捜査本部は３日、ソウルの大統領公邸にこもる尹氏の逮捕を試みたが、警護庁が大統領を警護対象と定めた大統領警護法を根拠に抵抗したため