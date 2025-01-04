鹿児島県警は4日、鹿児島市谷山中央2丁目の谷山緑地公園付近の路上で2日午前10時40分ごろ、女性が公園内にいた際、車を運転している男から何回も凝視されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女性は怖くなり、その場から逃げた。男の特徴は40〜50歳くらいの小太りで黒色の短髪。上衣は白色のワイシャツ着用し、白色の車使用していたという。県警は「いざという時のために防犯ブザーを携帯し、日頃から電池の残量確認もして