「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）メインのＩＷＧＰ世界ヘビー級選手権試合は、王者ザック・セイバーＪＲ．（３７）が粘る海野翔太（２７）をセイバードライバー、ゴッチ式パイルドライバー、セイバードライバー（ｙｏｕ’ｖｅｂｅｅｎｔａｎｇｏｅｄｓｐｅｃｉａｌ）の３連発で葬り、４３分４４秒のロングマッチを制して３度目の防衛に成功した。敗れた海野は記者会見場に現れると「負けたか。悔しいな。イス