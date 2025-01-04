ノアマットからＷＷＥに帰還した?ウェイワード・サムライ?中邑真輔（４４）が、２０２５年を連勝スタートで飾った。１日のノア日本武道館大会では、佐々木憂流迦に貫禄勝利。２３年元日のグレート・ムタ戦以来２年ぶりのノアマットでも、ＷＷＥスーパースターの存在感を示した。返す刀で、３日（日本時間４日）のスマックダウン（アリゾナ州フェニックス）では、中邑の持つＵＳ王座を狙うアンドラデと激突した。戦国武者風の