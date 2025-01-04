長江大橋建設を加速する新型タワークレーン中国湖北省3日、李埠長江公鉄大橋の建設現場で作業する軽量インテリジェントタワークレーン。（ドローンから、荊州＝新華社記者/肖芸九）【新華社荊州1月4日】中国建設大手、中国建築集団傘下の中建三局第三建設工程が工事を進める湖北省荊州市の李埠長江公鉄大橋で3日、新型の軽量インテリジェントタワークレーンによる最初のリフトアップ作業が完了した。クレーンは同社が開発した