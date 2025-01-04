建築家で東大名誉教授の原広司（はら・ひろし）さんが３日、老衰で死去した。８８歳。葬儀は近親者で営む。喪主は妻、若菜さん。川崎市生まれ。東大大学院修了。１９７０年代に行った世界の集落調査の知見から、谷間のような空間を持つ自邸やＪＲ京都駅ビルなどを設計。古代遺跡にイメージを得た空中庭園で知られる大阪駅前の梅田スカイビル（大阪市）はテレビＣＭなどで話題を集めた。「田崎美術館」（長野県）で日本建築学