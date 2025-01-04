青森県警本部4日午前10時55分ごろ、青森県板柳町深味深宮の小屋で屋根の雪下ろしをしていた農業八木橋俊一さん（75）が近くの用水路で雪に埋もれているのを家族が見つけ、119番した。病院に搬送されたが、死亡が確認された。死因は溺水。弘前署は足を滑らせ転落したとみて調べている。青森県内は大雪となっており、仙台管区気象台によると、積雪は板柳町で午前11時に135センチ。隣接する弘前市では午後3時に114センチに達し、1