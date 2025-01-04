新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３７）に敗れた海野翔太（２７）が、どん底からの再スタートを誓った。海野の挑戦は、厳しいものとなった。序盤からスピードとパワーをいかしてザックのテクニカルな攻撃に臨んだものの、なかなかペースをつかめない。なりふり構わずなんとか追いつこうと場外戦に持ち込み、鉄柵にたたきつけるなど闘志を見せたが、観客席からはブーイ