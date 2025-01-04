バレーボールの大同生命ＳＶリーグ男子の大阪ブルテオン（旧パナソニック）は４日、同日の試合で右耳にボールを受けた西田有志について、検査の結果「右鼓膜損傷」と診断されたことを発表した。大阪ブルテオンは同日に２０２５年の初戦を迎え、ホームのパナソニックアリーナ（大阪）で愛知との首位攻防戦に挑み、セットカウント３―１で勝利。クラブによると、この試合で西田は、右耳にボールを受けて負傷した。