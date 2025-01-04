母の愛はやはり偉大…！ YouTubeチャンネル「Kitten Class」では、ハプニングに見舞われた子猫のもとへ駆けつける母猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「愛情を感じる」「さすがは母だね」の声が続出しました。ひときわ大きな鳴き声が…注目を集めたのは「穴に落ちた子猫が大きな声で鳴くと母猫が飛んできます。」という動画。動画は母猫「ルル」と父猫「レオ」の子どもたちが、ベッドの上で思い思いに歩き回っている