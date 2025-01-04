ＳＶリーグ男子の大阪ブルテオンが４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、パリ五輪日本代表の西田有志の右鼓膜損傷を発表した。この日は新年初戦としてジェイテクトと対戦し、３−１で勝利。西田は２０得点をマークし勝利に貢献していたが、ボールが右耳に直撃する場面があった。チームはＸで「本日の試合で右耳にボールを受けて受傷した西田有志選手について、検査の結果『右鼓膜損傷』と診断されました」と報告。「皆様にはご心