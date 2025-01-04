ユーチューバー・はじめしゃちょー（31）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。恒例となった○○禁止生活の25年バージョンの課題を発表した。はじめは「今年『コンビニ禁止生活』です」と発表。「何か欲しくなったら『とりあえずコンビニ』のせいで冷蔵庫が常に空っぽなオレにとってはかなり厳しい…」と葛藤をつづった。「今日もちょっと牛乳買おうしたらコンビニ行けないことに気づいてスーパー行ってきました。24時間何