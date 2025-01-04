「プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）ＩＷＧＰ・ＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権が行われ、挑戦者の辻陽太が、王者デビッド・フィンレーを１９分３９秒、ジーンブラスターからの片エビ固めで撃破し、初戴冠した。序盤から強力な攻撃を食らって劣勢を強いられたが、必殺のジーンブラスターでペースを掌握。さらにパワーボム、ジーンブラスターとたたみかけ、歓喜の３カウントを奪った。初戴冠した辻はベルトを掲げ、「ＩＷ