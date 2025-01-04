幽霊や妖怪は本来恐怖感を与えるものだが、近年はそうした存在を題材にしたコメディ作品も多い。怖いけど笑えてしまう……本稿では、そんな「緊張と緩和」が楽しめるホラーギャグ漫画を3作ピックアップ。テレビアニメ化や実写映画化を控えている話題作もラインナップされているので、ぜひ作品選びの参考にしてみてはいかがだろうか。【漫画】『見える子ちゃん』をイッキに読むまとめ記事の目次●見える子ちゃん●売れない漫画家