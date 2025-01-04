モーニング娘。’25やアンジュルム、Juice=Juiceらが所属するハロー！プロジェクトが、2日から新春コンサートツアーを開催。初日にモーニング娘。’25の生田衣梨奈さん（27）が、グループ及びハロー！プロジェクトを卒業することを発表しました。■ハロプロの新グループがデビュー曲を初披露ハロー！プロジェクトのメンバーが総出演する『Hello! Project 2025 Winter Fes.』。上記3組のほか、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCH