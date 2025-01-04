コーデのアクセントにもなるし、出先や旅行先で便利なアイテムって？今回は、普段のコーデにプラスワンで取り入れたい「スマホショルダー」を3つご紹介します。長期旅行やおでかけが増える今、身軽でいたい派さんにピッタリな名品なんです♡ファッションスマホショルダーコーデのアクセントにプラス「観光や食べ歩きは極力身軽で楽しみたい」そんなコには、スマホショルダーが超おすすめ。今季は、バッグみたいにファッション