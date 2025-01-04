俳優の香取慎吾が４日放送のフジテレビ系「おじゃＭＡＰ！！」（午後６時）に出演した。２０１８年３月以来７年ぶりの復活放送で「アンタッチャブル」山崎弘也と東京・浅草でのロケに臨んだ香取。山本耕史、冨永愛、「ぱーてぃーちゃん」信子と浅草の新仲見世商店街などで炊飯ジャーのご飯１０合完食を目指し、「激ウマおかず」を探索した。５人で力を合わせての１０合完食を目指す山崎らを横目に時折、姿を消しては勝手に名