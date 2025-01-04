テレビアニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第2期のティザービジュアルが公開された。【画像】超ミニスカ黒タイツ！真昼ちゃんのクリスマスビジュアルティザービジュアルはキャラクターデザイン野口孝行による描き下ろしの真昼となり、衣装も本ビジュアルオリジナルとなる。アニメ第2期は鋭意制作中。同作は、進学して一人暮らしを始めた高校一年生の藤宮周が主人公で、彼の住むマンションの隣には