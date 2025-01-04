フルート奏者でモデルのCocomi（23）が4日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。今年一番最初に撮った写真を聞かれ、木村家の豪華おせち料理の写真を披露した。Cocomiはファンからの質問に答える形で写真を投稿したもので、いくつものお重に彩り美しい手毬寿司、五色サラダ、カルパッチョ、海老、なます、煮物などが詰められている様子が見られる。母の歌手・工藤静香は2日に自身のインスタグラムで「手毬寿司と五色