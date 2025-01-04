青森県警によると、4日午前、同県板柳町で屋根の雪下ろしをしていた男性（75）が近くの用水路で雪に埋もれているのを家族が見つけ、119番した。病院に搬送されたが、死亡を確認。署は足を滑らせ転落したとみて調べている。