鹿児島県警は4日、鹿児島市武1丁目1番付近の路上で昨年12月28日午後5時ごろ、女性が帰宅中、外国人男性から片言の日本語で道を尋ねられ「車に乗って教えてほしい」などと声をかけられたとして、防犯メールで注意喚起した。女性は不安に感じ、すぐにその場から逃げた。男の特徴は身長175〜180くらいの中肉。茶色の短髪に上衣はグレーの服、下衣は長ズボン着用していたという。