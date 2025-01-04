アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は4日、スロベニアのクラニスカゴラで女子大回転第4戦が行われ、石橋未樹（ガスワン）は1回目で1分2秒73の55位となり、30位以内による2回目に進めなかった。サラ・ヘクトル（スウェーデン）が合計タイム1分54秒86で今季2勝目、通算7勝目を挙げた。1秒42差の2位に18歳のララ・コルトゥリ（アルバニア）、3位はアリス・ロビンソン（ニュージーランド）。（共同）