世界各地の海から集まった冷凍マグロが並ぶ初取引会場＝４日午前８時半ごろ、三浦市三崎の市低温卸売市場遠洋漁業の基地である神奈川県三浦市・三崎漁港の市低温卸売市場で４日朝、冷凍マグロの新年初取引が行われた。新しい年への期待を込めながら、「マグロのまち」を支える仲買人たちが目利きの腕を競った。高度衛生機能を備えた市場内にはメバチマグロを中心に大西洋やインド洋で取れた２１８本が並び、仲買人が手かぎでし