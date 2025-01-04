【長崎−横浜】第１クオーター、シュートを放つ横浜ＢＣ・森井＝ハピネスアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は４日、川崎市とどろきアリーナなどで行われ、中地区の横浜ＢＣは７９─７５で長崎に競り勝ち、連敗を２で止めた。川崎は６１─８２で仙台に敗れ、連勝が２でストップした。前半を２点ビハインドで折り返した横浜ＢＣは、第３クオーターに一時１２点差までリードを広げ