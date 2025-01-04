新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者のザック・セイバーJr.（３７）が海野翔太（２７）を下し、Ｖ３に成功。５日の東京ドーム大会でＡＥＷのリコシェ（３６）とのＶ４戦を行うことが決まった。序盤から丁寧に関節をせめていくザックだが、素早く動く海野を前に苦戦を強いられる。それでも要所で手首、指、ヒジと左腕のさまざまな関節を痛めつけて反撃。だが、気迫を前面に押し出す海野から、ロー